2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) sınav soruları ne zaman açıklanacak ve 2022 KPSS soruları açıklandı mı soruları merak ediliyor. KPSS soruları ne zaman açıklanacak gündeme geliyor. Peki, KPSS soruları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS soruları açıklandı mı?

KPSS Puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS Lisans puan hesaplama nasıl yapılır?

Kpss genel yetenek- genel kültür sınavı 18 Eylül tarihinde gerçekleşecek. KPSS soruları ne zaman açıklanacak ve 2022 KPSS soruları açıklandı mı sorularına yanıt aranıyor. Adaylar, KPSS soruları ne zaman açıklanacak ve 2022 KPSS soruları açıklandı mı merak ediyor. KPSS soruları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS soruları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

KPSS SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınavı 18 Eylül Pazar günü gerçekleşecektir. KPSS genel yetenek- genel kültür sınavının yapılması ardından soruların yayınlanması planlanıyor.

2022 KPSS SORULARI AÇIKLANDI MI?

KPSS genel yetenek- genel kültür sınavı 18 Eylül Pazar günü yapılacaktır. Sınavın yapılması ardından soruların yayınlanması planlanıyor. Henüz soru kitapçığı yayınlanmamıştır.