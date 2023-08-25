KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçların yanı sıra iptal edilen sorular nedeniyle KPSS soru iptal edilirse ne olur? Sorusu araştırıldı. Peki, KPSS soru iptal edilirse ne olur? KPSS soru iptal edilince puan alınır mı, nasıl değerlendirilir?

Kpss soru iptal edilirse ne olur? Sorusu, ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar neticesinde merak ediliyor ve bu nedenle internet üzerinde adaylar tarafından araştırılıyor. Kpss sınav sonuçları öğrenme ekranı, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sonuçlarının adayların erişimine açılması ile birlikte gündeme geldi. Peki, KPSS soru iptal edilirse ne olur? KPSS soru iptal edilince puan alınır mı, nasıl değerlendirilir?

KPSS SORU İPTAL EDİLİRSE NE OLUR?

KPSS soru iptal edilirse iptal edilen sorular değerlendirme dışında bırakılarak, geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenecektir.

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"MADDE 66- 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin;

"Sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır."

Bu madde şuan Meclise sevk edilen kanun tasarısında yer almakta olup, henüz yasalaşmadığı için yürürlüğe girmemiştir. Maddenin yasalaşması halinde, iptaline karar verilen soruların herkes için doğru kabul edilmesi uygulaması terk edilecek, iptal edilen sorular değerlendirme dışında bırakılarak, geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenecektir.