Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Arama motorlarında KPSS sonuçlarına nereden bakılır? KPSS sonuç sorgulama ekranı! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? araması yapıldı.

Kpss sonuçlarına nereden bakılır? KPSS sonuç sorgulama ekranı! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? merak ediliyor. 1999 yılında Kamu Personeli Yasası'nda yapılan düzenleme ile daha önce DMS adı ile uygulanan sınav, bu tarihten itibaren KMS olarak isim ve nitelik değiştirmiştir. KPSS sınavına giren adaylar KPSS sonuçlarını araştırıyor. Peki, KPSS sonuçlarına nereden bakılır? KPSS sonuç sorgulama ekranı! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

KPSS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

KPSS sonuçları 26 Temmuz itibari ile açıklandı. Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açıldı.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

KPSS KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava ilişkin yaptığı açıklamada, 81 il ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168, Eğitim Bilimleri oturumuna 572 bin 20 adayın başvurduğunu belirtti. Ersoy, "Sınavlar için 3 bin 576 bina, 70 bin 123 salon kullanacağız. Emniyet görevlisi dahil 178 bin 352 kişi sınavlarda görev yapacak." ifadesini kullandı. Ersoy, pazar günü başlayacak 2023-KPSS oturumlarına katılacak adaylara başarılar, bu süreçte emek verecek görevlilere de kolaylıklar diledi.