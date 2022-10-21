KPSS sonuçları nereden öğrenilir? KPSS Ön lisans sonuçları nereden bakılır? 2022 KPSS sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM KPSS sonuç ekranı!

ÖSYM'nin verdiği KPSS sonuç tarihinin ardından adaylar KPSS sonuçları nereden öğrenilir? sorusuna yanıt aradı. Ertelenen KPSS sınavının ardından tekrar sınava giren adaylar merakla KPSS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından açıklanacak olan KPSS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar KPSS Ön lisans sonuçları nereden bakılır? sorusunu aratıyor. Peki, KPSS sonuçları nereden öğrenilir? 2022 KPSS sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM KPSS sonuç ekranı!

P2 puan türü ile alım yapan kurumlar! KPSS P2 puan türü ile alım yapan kurumlar nelerdir?

Kpss sonuçları nereden öğrenilir? sorusu merak ediliyor. Ertelenen KPSS sınavının ardından tekrar sınava giren adaylar merakla KPSS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından açıklanacak olan KPSS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar KPSS Ön lisans sonuçları nereden bakılır? sorusunu aratıyor. Peki,KPSS Ön lisans sonuçları nereden bakılır? İşte 2022 KPSS sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM KPSS sonuç ekranı!

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

21 Ekim tarihinde açıklanacak olan KPSS sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.

Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.

Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.

Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.