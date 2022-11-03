Geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından gerçekleştirilmiş olan 2022 KPSS ön lisans sınavının ardından sınava katılan birçok aday heyecanla sonuçların açıklanacağı 3 Kasım tarihini bekliyordu. Konuya dair en çok merak edilen sorulardan birisi ise KPSS Sonuçları nereden öğrenilir? Sorusu oldu. Peki, KPSS Sonuçları nereden öğrenilir? 2022 KPSS Ön lisans sınav sonuçları öğrenme ekranı!

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Beklenilen 5 Kasım tarihin gelmesi ile birlikte 2022 KPSS Ön lisans sınav sonuçları açıklandı ve birçok aday KPSS Sonuçları nereden öğrenilir? Sorusunu araştırmaya başladı. Bu haberimizde merak eden 2022 KPSS Ön lisans adayları için KPSS Sonuçları nereden öğrenilir? Sorusunu yanıtladık. Peki, KPSS Sonuçları nereden öğrenilir? 2022 KPSS Ön lisans sınav sonuçları öğrenme ekranı!

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2022 KPSS Ön lisans sınav sonuçlarının açıklanması, ÖSYM başkanlığı tarafından resmi olarak duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir. 2022 KPSS Ön lisans sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar aşağıda yer alan kısımdan sınav sonucu öğrenme ekranına ulaşabilir.

2022 KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI