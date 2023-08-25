KPSS sınavı geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşti. Ardından adaylar KPSS sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını merakla bekliyor. KPSS sonuç sorgulama ve KPSS sonuçları nasıl öğrenilir araştırılıyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuçları sorgulama 2023! KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz sene KPSS sonuçları adayların erişimine 16 Eylül 2021 tarihinde saat 09.15'ten itibaren açılmıştır. ÖSYM'nin açıklamasının ardından adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ekim 2022 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebildi. Buna göre 2023 yılında da KPSS sonuçlarının sabah saatlerinde adayların erişimine açılması bekleniyor. ÖSYM kurumu sınav sonuçlarını herhangi bir mesai saatine göre açıklamıyor. KPSS sonucu açıklandığı zaman haberimiz güncellenecektir.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA 2023! (LİNK)

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacaktır. Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.

Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.

Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.