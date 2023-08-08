6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) cevap anahtarı erişime açılmıştır. Ardından, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacağı ve KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanacağı gündeme geliyor. Peki, KPSS SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı 2023? KPSS Lisans sonuçları sorgulama ekranı!

Kamu Personel Seçme Sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı ve KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Son yayınlanan bilgiye göre, 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) cevap anahtarı erişime açıldı. KPSS SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı 2023? KPSS Lisans sonuçları sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın her test için % 10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

ÖSYM KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 6 Ağustos 2023 tarihinde saat 19.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 16 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

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