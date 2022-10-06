KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM Sonuç takvimi yayınlandı! (Bütün Sınavlar)

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, sınava katılan adayların merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sınava katılan adaylar heyecanla sınav sonuçlarının açıklanması için beklemeye başladı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM Sonuç takvimi yayınlandı!

ÖSYM tarafından 2022 yılı için yayınlanmış olan takvimde yer alan ÖSYM Sonuçları açıklanma tarihleri, birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Paylaşılan sınav takviminin ardında, 2022 yılı için sonuç takvimi de paylaşıldı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM Sonuç takvimi yayınlandı!

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanmakta olan takvime göre sınav sonuçlarının açıklanma tarihi şu şekildedir;

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) ve 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sınav sonuçları, 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacaktır.

ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçlarının açıklanma tarihi 21 Ekim 2022 olarak belirlenmiştir.

DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise takvimde 16 Aralık tarihi olarak yer alıyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-KPSS Ön Lisans sınavının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından sağlanan takvime bakıldığında, 3 Kasım olarak belirlenmiştir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-KPSS Ortaöğretim sınavının açıklanma tarihi ise ÖSYM tarafından yayınlanan takvim içerisinde 1 Aralık olarak sağlanmaktadır.