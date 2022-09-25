KPSS sınavına katılmış olan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Kamuda görev almak amacıyla düzenlenmekte olan KPSS sınavına katılan adaylar, sınavın gerçekleştirilmesinin ardından sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi ne zaman? İşte ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sonuçları açıklanma tarihi!

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Kpss sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, sınava katılan adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Adaylar KPSS sonuçlarının nereden yayınlanacağını da merak ediyor ve araştırıyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi ne zaman? İşte ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sonuçları açıklanma tarihi!

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan sınav takvimine göre 21 Ekim 2022 tarihinde KPSS sonuçları "https://ais.osym.gov.tr" adresinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçları ÖSYM başkanlığının resmi web sitesinde bulunan "https://ais.osym.gov.tr" adresinde yayınlanacak.