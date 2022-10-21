KPSS saat kaçta açıklanacak? AÇIKLANMA SAATİ! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli oldu. ÖSYM takviminde, 2022 Lisans KPSS sonuçlarının 21 Ekim Cuma günü açıklanacağı yer alıyor. Sınava giren binlerce aday sonuçların açıklanacağı saati heyecanla bekliyor. KPSS sonuçlarının açıklanacağı saat merak konusu oldu. Peki, KPSS saat kaçta açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları saat kaçta açıklandı? Detaylar haberimizde...

KPSS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM takviminde, 2022 Lisans KPSS sonuçlarının 21 Ekim Cuma günü açıklanacağı yer alıyor. Saatle ilgili herhangi bir açıklama yer almamaktadır.

2021 KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

2021 KPSS sonuçları adayların erişimine 16 Eylül 2021 tarihinde saat 09.15'ten itibaren açılmıştır.

KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS lisans, ön lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak. Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek. Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.

Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.

2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS Lisans sınavı sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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