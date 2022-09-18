Milyonlarca kişinin girdiği KPSS sonrasında heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava giren adaylar sınavın ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Kpss sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca kişinin girdiği KPSS sonrasında sınavın ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Sınava giren adaylar KPSS'nin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları ise 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşen sınavın ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. KPSS sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımlanacaktır. ÖSYM'nin sitesinde yer alan bilgiye göre KPSS sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacaktır.

2022 KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca kişinin girdiği sınav sonrasında "2022 KPSS ne zaman açıklanacak?" sorusu araştırılmaya başlandı. ÖSYM'nin resmi sitesinde yayınlanan takvime göre KPSS sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde yayınlanacaktır.