KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuçları açıklanma tarihi!

ÖSYM tarafından KPSS Sınavının gerçekleştirilmesinin ardından sınava katılan birçok aday heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki memur adayları tarafından heyecanla beklenen sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ne zaman? KPSS Sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 KPSS sonuçları açıklanma tarihi!

Kpss sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından KPSS Sınavının gerçekleştirilmesinin ardından sınava katılan birçok aday heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Konu hakkında en çok merak edilenler arasında KPSS Sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu yer alıyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 KPSS sonuçları açıklanma tarihi haberimizde...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile birlikte KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. KPSS 2022 yılı takvimine göre KPSS lisans sınavı sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM web sitesinde duyurular yer alacaktır.