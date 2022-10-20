Binlerce sınav katılımcısı KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Biten maratonun sonrasında ÖSYM yaptığı duyuruda sınav sonuç tarihlerini belirtti. Peki, KPSS sonuçları erken açıklanır mı? KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Kpss Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT ve Ön Lisans oturumları tamamlandı. Bu sınavlara katılan adaylar, başarı puanlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, KPSS sonuçları erken açıklanır mı? KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte detaylar haberimizde...

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından daha önce yapılan bazı sınavların sonuçları belirlenen tarihten önce açıklanmıştı. Buna göre, KPSS Lisans sonuçlarının da erken açıklanma ihtimali bulunuyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

LİSANS KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, 2022 Lisans KPSS sonuçları 21 Ekim Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

LİSANS KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2022 yılında 2022-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2022 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.