Kpss Lisans sınavında sorulan 4 soru yargı kararı gereği iptal edildi. lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 2024 KPSS Lisans sınavına giren adayları ilgilendiren çok önemli bir açıklamada bulundu. Peki, KPSS sonuçları değişti mi?

KPSS SONUÇLARI DEĞİŞTİ Mİ?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:

(07 Kasım 2024) 2024-KPSS Lisans: Yeniden Değerlendirme Sonuçları

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2024-KPSS Lisans) Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığına göre 3 ve 29 numaralı soruları ile Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığına göre 33 ve 36 numaralı soruları, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirme yapılmıştır.

Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına 07 Kasım 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

HANGİ SORULAR İPTAL EDİLDİ

ÖSYM tarafından 14 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024 KPSS Lisans) kapsamında 4 soru iptal edildi. Yargıdan gelen iptal kararı ile KPSS 2024 Lisans puanları yeniden hesaplandı.

Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığına göre 3 ve 29 numaralı ve Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığına göre 33 ve 36 numaralı sorular yargı kararı ile iptal edildi.

ÖSYM yeniden değerlendirme sonuçlarını bugün duyurdu. Adaylar sonuç ekranında T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak puanlandırmaya ulaşabilecek.