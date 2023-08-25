KPSS sonuçları belli oldu mu? SON DAKİKA! KPSS ÖABT, A GRUBU, DHBT sonuçları açıklandı mı?

KPSS sonuçlarına dair merakla beklenen açıklama geldi. KPSS A Grubu sonuçları belli oldu. Adaylar, ÖABT ve DHBT sonuçları belli oldu mu araştırmaktadır. Detaylar haberimizde...

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın sonuçları bugün açıklanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavın sonuçları saat kaçta açıklanacağı hakkında bir açıklama yapmamıştı. Adaylar tarafından KPSS sonuçları açıklandı mı araştırılmaktadır. KPSS ÖABT DHBT sonuçları açıklandı mı merak konusu oldu. Peki, KPSS sonuçları belli oldu mu? KPSS ÖABT, A GRUBU, DHBT sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

KPSS TÜRLERİ, GRUPLARI NELERDİR?

KPSS A Grubu Sınavı: KPSS A Grubu sınavı üniversitelerin başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile dengi okullarının bölümlerinden mezun olan adaylar ile Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Aktüerya, Matematik, İstatistik bölümlerinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve kamu kurumlarında yer alan denetmen yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük, denetçi yardımcılığı gibi kadrolara yerleşmek için gerekli puanların alınmasını sağlayan sınavdır.

KPSS Öğretmenlik Sınavları; Üniversitelerden mezun olmuş olan öğretmen adaylarının, atanmalarına esas olan puan türlerini alabilmeleri için katılmaları gereken KPSS oturumları KPSS Öğretmenlik adı altında değerlendirilebilir. KPSS Eğitim Bilimleri ve KPSS ÖABT olarak iki farklı sınavdan ilkine tüm öğretmen adayları, alan sınavına ise belirli öğretmenlik alanları katılmalıdırlar.

KPSS DHBT: Devlet uhdesinde yer alan din hizmetleri görevlerine atanmak isteyen adayların katılması gereken din hizmetleri alan sınavıdır.

EKPSS: Kamu kurumlarında yer alan engelli çalışan kadrolarına atanmak isteyen engelli adayların katılması gereken sınavdır.

KPSS SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

KPSS A grubu sınavın sonuçları 25 Ağustos saat 10.00 itibariyle erişime açılmıştır. Katılımcılar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecekler.