KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç görüntüleme ekranı! 2022 KPSS sonuç sorgulama ekranı!
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KPSS sınavına giren adaylar heyecanla ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. 21 Ekim sabahında ÖSYM KPSS sonuçlarını erişime açtı. Açıklanan KPSS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar için haberimizde 2022 KPSS sonuç sorgulama ekranı yer alıyor. İşte ÖSYM sonuç görüntüleme ekranı! 2022 KPSS sonuç sorgulama ekranı!
ÖSYM sonuç görüntüleme ekranı KPSS sınavına giren adaylar tarafından aratılıyor. Ertelenen KPSS sınavının ardından tekrar sınava giren adaylar KPSS sonuçlarını bekliyordu. Şimdi ise ÖSYM, KPSS sınav sonuçlarını adaylar için erişime açtı. İşte ÖSYM sonuç görüntüleme ekranı! 2022 KPSS sonuç sorgulama ekranı!
Ösym tarafından KPSS sonuçları 21 Ekim tarihinde açıklandı. KPSS sınavına giren adaylar ÖSYM sonuç sitesinden KPSS puanlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
KPSS lisans, ön lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak. Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek. Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.
Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.