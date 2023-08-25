Kpss sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından KPSS sınavları açıklandı mı sorusu araştırılmaktadır. KPSS A grubu sonuçları merak konusu oldu. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA! KPSS A GRUBU sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

KPSS LİSANS A GRUBU PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Kpss lisans a grubu puanları 2 yıl geçerli. 2022 yılında girilen sınavın puanı açıklandıktan sonra 2024 yılı kpss lisans a grubu puanları açıklanana kadar geçerli.

KPSS-A NEDİR?

Özel bir yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterlilik sınavına tabii tutulan Başbakanlık ve Bakanlıklara ait müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör, denetçi gibi kadrolara KPSS-A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınavlara da KPSS-A denilmektedir. Bu kadrolara genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, uzman yardımcılığı ve kontrolör kadrolarına başvurabilmelerine imkân tanımaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki KPSS-A kadroları temel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunlarına yöneliktir. Mühendislik, mimarlık, fen-edebiyat gibi fakülte ve bölümlerden de başvuru alınmasına rağmen bunlar oldukça sınırlıdır.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS A grubu sonuçları 25 Ağustos Cuma günü itibariyle açıklanmıştır.