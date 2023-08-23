Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Arama motorlarında KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Soruları ise en çok aratılanlardan oldu. İşte detaylar…

Kamu Personel Seçme Sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı ve KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Son yayınlanan bilgiye göre, 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) cevap anahtarı erişime açıldı. KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KPSS açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Detaylar haberimizdedir…

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre KPSS sınav sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sınav sonuç sorgulama ekranına erişebilecek. Sınav sonuçları saati henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 KPSS sınavı sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. ÖSYM'nin sosyal medya hesabı olan Twitter @OSYMbaskanligi adresinden duyuru yapılacaktır. Konu ile ilgili duyuru yapıldığında haberimize eklenecektir.

KPSS AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, KPSS sınav sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde erişime açılacak. Katılımcılar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecekler. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat henüz belirlenmedi. Sonuçlar yayınlandıktan sonra, ÖSYM resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapacaktır. 2023 KPSS sınavı sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak görüntülenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adaylara postalayılmayacaktır. ÖSYM'nin resmi Twitter hesabı olan @OSYMbaskanligi üzerinden duyurular yapılacaktır. Konuyla ilgili duyurular geldiğinde, haberimiz güncellenecektir.