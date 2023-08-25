KPSS sonuçları açıklandı mı? 2023 KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

2023 KPSS sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin girdiği KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor. KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu araştırılmaktadır. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, KPSS sonuçları 25 Ağustos Cuma günü erişime açılacak. Katılımcılar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecekler. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat henüz belirlenmedi. Sonuçlar yayınlandıktan sonra, ÖSYM resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapacaktır.