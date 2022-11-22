KPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 Ortaöğretim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuçları kaç yıl geçerli?

KPSS sonuçları için geri sayım sürüyor. 6 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim oturumunda sonuçların açıklanacağı tarih için heyecanlı bekleyiş tüm hızıyla devam ediyor. Peki, KPSS orta öğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğrenim meslekleri neler? KPSS ortaöğrenim sonuçları kaç yıl geçerli? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Kpss Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılmıştı. Sınavın ardından adaylar 2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını beklerken tercihlerin ne zaman alınacağı da merak ediliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

ORTAÖĞRETİM KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da uygulandı. ÖSYM sonuç takvimine göre, KPSS Ortaöğretim sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS ortaöğretim sonuçları 2 yıl geçerli oluyor.

ORTAÖĞRETİM KPSS MESLEKLERİ NELER?

Düz lise mezunları KPSS ile atama yapılan devlet memurluğu kadrolarına atanabilmeleri için KPSS'den çok yüksek bir puan almaları gerekiyor. Bunun nedeni ise Düz Lise mezunları için açılan kadro sayısının oldukça kısıtlı olması. Yani açılan kadro sayısı ne kadar az ise KPSS'den alınması gereken puan da o kadar yüksek olmak zorunda. Çünkü ancak KPSS'den yüksek puan alarak diğer Düz Lise mezunu rakiplerin önüne geçilebilir.

Ancak 70 ve üzeri KPSS puanı aldıktan sonra tek alternatifiniz tercih yapılarak sonuçlanan Genel Atamalar değil. Birçok devlet kurumu Genel Atamalar'ın dışında ara dönemlerde memur alımı yapıyor. Ara dönemlerde yapılan bu atamalar "açıktan atama" şeklinde ifade ediliyor.

Özellikle Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yıl içinde çok sık açıktan atama ile işçi ve memur alımı yapıyor. Bu memur alımları içinde Düz Lise mezunları için ayrılan kadrolar da yer alıyor. Ancak bu atamalarda ilk olarak bir önceki paragrafta bahsettiğimiz KPSS'den en az 70 puan almak şartı ile karşılaşacağınızın altını şimdiden çizmekte fayda görüyoruz.

Düz Lise mezunlarının son yıllarda en çok rağbet gösterdiği bir başka memurluk da "Zabıt Katipliği". Zabıt Katibi olabilmek için yine KPSS'den en az 70 puan almak ve Adalet Bakanlığı'nın ilgili kurumlarının yaptığı "10 parmak klavye sınavını" başarıyla geçmek gerekiyor.

KPSS LİSE MEZUNLARI HANGİ MESLEKLERİ SEÇEBİLİR?