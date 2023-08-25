Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Arama motorlarında KPSS sonuç sorgulama ekranı! KPSS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? KPSS A grubu sınav sonuçları araması yapıldı.

1999 yılında Kamu Personeli Yasası'nda yapılan düzenleme ile daha önce DMS adı ile uygulanan sınav, bu tarihten itibaren KMS olarak isim ve nitelik değiştirmiştir. KPSS sınavına giren adaylar KPSS sonuçlarını araştırıyor. Peki, KPSS sonuç sorgulama ekranı! KPSS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? KPSS A grubu sınav sonuçları!

KPSS SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

KPSS sonuçları 25 Ağusta itibarıyla açıklandı. Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açıldı.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacaktır. Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.

Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.

Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

KPSS-A NEDİR?

Özel bir yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterlilik sınavına tabii tutulan Başbakanlık ve Bakanlıklara ait müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör, denetçi gibi kadrolara KPSS-A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınavlara da KPSS-A denilmektedir. Bu kadrolara genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, uzman yardımcılığı ve kontrolör kadrolarına başvurabilmelerine imkân tanımaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki KPSS-A kadroları temel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunlarına yöneliktir. Mühendislik, mimarlık, fen-edebiyat gibi fakülte ve bölümlerden de başvuru alınmasına rağmen bunlar oldukça sınırlıdır. KPSS-A her yıl, yılda 1 defa olmak üzere Temmuz ayı içerisinde yapılmaktadır.

KPSS TÜRLERİ, GRUPLARI NELERDİR?

KPSS kapsamında yapılan sınav oturumlarına ve ilgilendirdikleri alanlara kısaca değinelim;

KPSS Lisans Sınavı – Tüm lisans mezunu adaylar

KPSS Ön Lisans Sınavı – Tüm önlisans mezunu adaylar

KPSS Orta Öğretim – Tüm ortaöğretim (lise) mezunu adaylar

KPSS Eğitim Bilimleri – Eğitim Fakültesi mezunu adaylar ile diğer lisans programlarından mezun olup da pedagojik formasyon alan adaylar

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) – Eğitim Fakültesi mezunu adayların yanı sıra diğer lisans programlarından mezun olup da pedagojik formasyon alan adaylar

KPSS Lisans Sınavı; KPSS Lisans sınavı üniversitelerin lisans programlarından mezun olan adaylar için gerçekleştirilen ve ÖSYM'nin gerçekleştirdiği merkezi yerleştirmeler ile kurumların açıktan gerçekleştirdiği alımlarda kullanılacak puanın elde edildiği sınavdır.

KPSS Önlisans Sınavı; Bu sınav üniversitelerin ön lisans programlarından, meslek yüksek okullarından mezun olan adaylar için gerçekleştirilen ve ÖSYM'nin merkezi yerleştirmeler ile kurumların açıktan gerçekleştirdiği alımlardan kullanılacak puanın elde edildiği sınavdır.

KPSS Ortaöğretim Sınavı; Bu sınav lise ve dengi sayılan okullardan mezun olan adaylar için gerçekleştirilen ve ÖSYM'nin merkezi yerleştirmeler ile kurumların açıktan gerçekleştirdiği alımlardan kullanılacak puanın elde edildiği sınavdır.

KPSS A Grubu Sınavı: KPSS A Grubu sınavı üniversitelerin başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile dengi okullarının bölümlerinden mezun olan adaylar ile Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Aktüerya, Matematik, İstatistik bölümlerinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve kamu kurumlarında yer alan denetmen yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük, denetçi yardımcılığı gibi kadrolara yerleşmek için gerekli puanların alınmasını sağlayan sınavdır.

KPSS Öğretmenlik Sınavları; Üniversitelerden mezun olmuş olan öğretmen adaylarının, atanmalarına esas olan puan türlerini alabilmeleri için katılmaları gereken KPSS oturumları KPSS Öğretmenlik adı altında değerlendirilebilir. KPSS Eğitim Bilimleri ve KPSS ÖABT olarak iki farklı sınavdan ilkine tüm öğretmen adayları, alan sınavına ise belirli öğretmenlik alanları katılmalıdırlar.

KPSS DHBT: Devlet uhdesinde yer alan din hizmetleri görevlerine atanmak isteyen adayların katılması gereken din hizmetleri alan sınavıdır.

EKPSS: Kamu kurumlarında yer alan engelli çalışan kadrolarına atanmak isteyen engelli adayların katılması gereken sınavdır.