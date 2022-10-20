KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT ve Ön Lisans oturumları tamamlandı. Bu sınavlara katılan adaylar, başarı puanlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, KPSS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? ÖSYM KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kpss'in ardından adaylar sonuçlar için heyecanla ÖSYM'nin duyurusunu bekliyor. ÖSYM yayınladığı takvimde 2022 KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını paylaşmıştı. Peki, KPSS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? ÖSYM KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS lisans, ön lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.

Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.

Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.

Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.

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2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli oldu.

İşte, 2022 Önlisans ve lisans KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih şöyle;

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre; 2022 KPSS Önlisans sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS Lisans sınavı sonuçları ise 21 Ekim 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda sonuçların verilen tarihten önce açıklandığı görüldü.

Bu noktada KPSS lisans sonuçları 21 Ekim'den önce, önlisans sonuçları da 3 Kasım'dan önce açıklanabilir. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.