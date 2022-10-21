ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen KPSS lisans sınavının ardından birçok aday heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyordu. Beklenen tarihin yaklaşmasının ardından sınava katılan birçok aday, 2022 KPSS sonuç sorgulama ekranı giriş, KPSS lisans Sonuç sorgulama ekranı linki, KPSS Sonuç sorgulama gibi daha birçok şekilde sonuç ekranını araştırmaktadır. Bu haberimizde merak eden kişiler için KPSS Lisans sınav sonucu sorgulama ekranı linkini haberimize ekledik İşte KPSS SONUÇ SORGULAMA: 2022 KPSS sonuç sorgulama ekranı giriş! KPSS lisans Sonuç sorgulama ekranı linki!

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

21 Ekim tarihinde ÖSYM başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek duyurunun ardından sonuç sorgulama ekranı adayların erişimine açılacak ve adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılarak veya e-Devlet şifresi ile sorgulanabilecek. KPSS Sonuç sorgulama ekranına ulaşmak isteyen adaylar aşağıda yer alan kısımdan KPSS Sonuç sorgulama ekranına ulaşabilir.

2022 KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanlığının resmi web sitesinde yer almakta olan ÖSYM sonuç takvimine göre 2022 yılında gerçekleştirilen KPSS Lisans sınav sonuçları 21 Ekim tarihinde ÖSYM resmi web sitesi üzerinden açıklanacaktır. Fakat net bir saat söylemek mümkün değildir. Adaylar tarafından heyecanla beklenmekte olan KPSS Lisans sonuçlarının önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.