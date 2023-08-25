Memur adaylarının merakla beklediği 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklanmasının ardından, sınav sonuçlarına nasıl itiraz edileceği gündeme geliyor. KPSS sonuç itirazı nasıl yapılır ve ÖSYM sınav sonuçlarına kaç gün içinde itiraz edilir soruları araştırılıyor. Peki, KPSS sonuç itirazı nasıl yapılır? ÖSYM sınav sonuçlarına kaç gün içinde itiraz edilir?

Kpss sonuç itirazı nasıl yapılır ve ÖSYM sınav sonuçlarına kaç gün içinde itiraz edilir sorularına adaylar tarafından yanıt aranıyor. Memur adayları sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. KPSS sonuç itirazı nasıl yapılır? ÖSYM sınav sonuçlarına kaç gün içinde itiraz edilir? Detaylar haberimizdedir…

KPSS SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından beklediği puanı alamayan adaylar, sınav sonrası itiraz dilekçesi ile ÖSYM'ye ulaştırmalıdır. Merkeze faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler ise işleme alınmaz. ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada Ek-1'de verilen Genel Amaçlı Dilekçe Örneği kullanılması gerekir. Ayrıca, dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın dilekçesinde talebini açıkça belirtmesi ve dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması gerekir.

ÖSYM SINAV SONUÇLARINA KAÇ GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLİR?

ÖSYM sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 10 gün içinde itiraz edilmelidir. ÖSYM'nin sunmuş olduğu Genel Amaçlı Dilekçe eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor.