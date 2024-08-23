KPSS SONUÇ EKRANI 2024: KPSS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? KPSS sonuçları öğrenme (sonuc.osym ve E- devlet GİRİŞ)
2024 KPSS sonuç ekranı için ve KPSS sonuçları ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merakla bekleniyor. Kamu Personel Seçme Sınavı 2024 geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşti. Ardından KPSS sonuçları öğrenme ekranı açıldı mı ve 2024 KPSS sonuçları açıklandı mı soruları gündeme geliyor. Peki, KPSS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? KPSS sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ve KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 2024 KPSS sonuç ekranı ve KPSS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı gündeme geliyor. KPSS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuç ekranı 2024!
KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?
1.5 milyon adayın katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) merakla beklenen sonuçları açıklandı.
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor.
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KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları açıklandı.
2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı https://t.co/QYcSShlWKC pic.twitter.com/vdiE76RdGd— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 23, 2024