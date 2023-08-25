KPSS SONUÇ EKRANI 2023: KPSS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? KPSS sonuçları öğrenme (Ais.Ösym.Gov.Tr ve E- devlet GİRİŞ)

KPSS sonuç ekranı için ve KPSS sonuçları ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merakla bekleniyor. Kamu Personel Seçme Sınavı 2023 geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşti. Ardından KPSS sonuçları öğrenme ekranı açıldı mı ve KPSS sonuçları açıklandı mı soruları gündeme geliyor. Peki, KPSS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? KPSS sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ve KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KPSS sonuç ekranı ve KPSS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı gündeme geliyor. KPSS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuç ekranı 2023!

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) İktisat Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 34 numaralı sorunun "E" olarak verilen cevabının "D" olarak değiştirilmesine; 06 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 72 numaralı sorunun "E" olarak verilen cevabının "B" olarak değiştirilmesine, Biyoloji Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 14 numaralı sorunun "E" olarak verilen cevabının "A" olarak değiştirilmesine, Türk Dili ve Edebiyatı Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 7 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları ÖYSM tarafından açıklanmıştır.

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KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.