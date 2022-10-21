Birçok kişinin katılım göstermiş 2022 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavının sonuçlar geçtiğimiz saatlerde açıklandı. ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre sonuçlar 21 Ekim tarihinde açıklanacağı bildirildi ve sonuçlar geçtiğimiz dakikalar içerisinde açıklandı. Adaylar, KPSS Lisans sonuç öğrenme ekranını araştırıyor. Sizler için KPSS Lisans sonuç öğrenme ekranı linkini haberimize ekledik. İşte KPSS Sonuç ekranı! 2022 ÖSYM KPSS Lisans sonuç öğrenme ekranı!

Sınava katılan adaylar bir süredir heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Gün içerisinde birçok aday tarafından ÖSYM KPSS Lisans sonuç öğrenme ekranı araştırması yapılıyordu. Sonuçların açıklanmasının ardından sonuç ekranı adayların erişime açıldı. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar KPSS Lisans sonuç öğrenme ekranı üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilirler. İşte KPSS Sonuç ekranı! 2022 ÖSYM KPSS Lisans sonuç öğrenme ekranı!

2022 KPSS SONUÇ EKRANI

ÖSYM sonuç görüntüleme ekranı üzerinden KPSS sınav sonuçlarınıza ve diğer ÖSYM sınav sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz. İşte, Ösym sonuç görüntüleme ekranı:

ÖSYM SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANINA NASIL GİRİLİR?

ÖSYM sonuç görüntüleme ekranına yukarıda yer verdiğimiz link üzerinden veya arama motoruna ÖSYM sonuç ekranı yazarak ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine ulaşabilirsiniz. ÖSYM sonuç görüntüleme ekranına https://sonuc.osym.gov.tr/ bağlantısı üzerinden ulaşılabilir.

KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS lisans, ön lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak. Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek. Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.

Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.