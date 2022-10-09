KPSS sınavından ne zaman çıkılır? Sorusu, özellikle 9 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan KPSS ön lisans sınavı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Sınava katılacak olan birçok aday KPSS sınavından ne zaman çıkılır? Ve KPSS sınavından en erken kaçta çıkılabilir? Sorularını merak ediyor. Peki, KPSS sınavından ne zaman çıkılır? KPSS sınavından en erken kaçta çıkılabilir?

Kpss sınavından ne zaman çıkılır? Sorusu, sınavı bitirdikten sonra en erken kaçta çıkabileceğini merak edenlerin araştırdığı bir sorudur. Genellikle birçok kişi sınavı tamamladıktan sonra çıkmayı tercih ediyor. Bu nedenle KPSS sınavından ne zaman çıkılır? Sorusu, sık sık merak ediliyor. Peki, KPSS sınavından ne zaman çıkılır? KPSS sınavından en erken kaçta çıkılabilir?

KPSS SINAVINDAN NE ZAMAN ÇIKILIR?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre bu duruma ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;

"Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır." şeklinde yer alıyor.

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM tarafından açıklanana bilgilere göre daha öncesinde sınavın 9 Ekim tarihinde gerçekleşeceği sınav takvimi ile bildirilmişti. KPSS Ön lisans sınavı 10.15'te başlayacak ve sınav saat 12.15'te sona erecek. Bu oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.