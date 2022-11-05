KPSS Ortaöğretim 2022 sınavının yaklaşması ile birlikte sınava girecek olan adaylar birçok konuyu teyit etmek amacı ile internet üzerinde detaylı bir şekilde araştırılıyor. Merak edilen konular arasında KPSS Sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? Sorusu da yer alıyor. Peki, KPSS Sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? KPSS Sınavında kalem ve silgi dağıtılacak mı?

Kpss Sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? Sorusu, sınavın yaklaşması ile birlikte birçok adayın teyit etmek amacıyla araştırdığı konular arasında yer alıyor. KPSS Sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? Sorusunu gün içerisinde internet üzerinde araştırıyor. Peki, KPSS Sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? KPSS Sınavında kalem ve silgi dağıtılacak mı?

KPSS SINAVINDA KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavların dışarıdan herhangi bir materyal sokulması yasak olmasından dolayı, gerekli olan materyaller ÖSYM tarafından bir set şeklinde dağıtılacaktır. ÖSYM tarafından temini sağlanacak setin içinde; kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete yer alıyor.

KPSS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?

KPSS Sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM resmi sitesinde yer alan açıklama şu şekilde;

Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Buna göre sınav giriş belgelerinin siyah beyaz yada renkli olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

ÖSYM'DEN KPSS BİLGİLENDİRMESİ

ÖSYM başkanlığı tarafından resmi sosyal medya hesaplarından 2022 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak olan adaylar için bilgilendirilmeler gerçekleştirildi.