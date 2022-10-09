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KPSS Sınavı saat kaçta bitecek? 9 Ekim KPSS saat kaçta bitiyor?

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KPSS Sınavı saat kaçta bitecek? 9 Ekim KPSS saat kaçta bitiyor?

9 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS Sınavı saat kaçta bitecek? Sorusu, sınava girecek olan birçok adayın gündeminde yer alıyor. Çevresinde sınava girecek olan vatandaşlarda dahil olmak üzere birçok kişi KPSS Sınavı saat kaçta bitecek? Ve 9 Ekim KPSS saat kaçta bitiyor? Sorusunu araştırıyor. Peki, KPSS Sınavı saat kaçta bitecek? 9 Ekim KPSS saat kaçta bitiyor?

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Kpss Sınavı saat kaçta bitecek? ve 9 Ekim KPSS saat kaçta bitiyor? Soruları, özellikle yapılacak olan KPSS Ön lisans sınavının saatinin yaklaşması ile birlikte birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Sınava girecek olan adaylar ve çevresinde sınava katılacak olan bireyler bulunan birçok kişi KPSS Sınavı saat kaçta bitecek? Sorusunu araştırabiliyor. Peki, KPSS Sınavı saat kaçta bitecek? 9 Ekim KPSS saat kaçta bitiyor?

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM tarafından açıklanana bilgilere göre daha öncesinde sınavın 9 Ekim tarihinde gerçekleşeceği sınav takvimi ile bildirilmişti. KPSS Ön lisans sınavı 10.15'te başlayacak ve sınav saat 12.15'te sona erecek. Bu oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.

ÖN LİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları 27 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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