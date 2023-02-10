Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından KPSS Sınavı ne zaman? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. ÖSYM Sınav takvimi açıklandı mı? Sorusu da merak edilenler arasında. Peki, KPSS Sınavı ne zaman? ÖSYM Sınav takvimi açıklandı mı? 2023 KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Kpss Sınavı ne zaman? Sorusu, yapılan açıklamaların ardından en çok merak edilen sorulardan bir tanesi haline geldi ve arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. KPSS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar tarafından 2023 KPSS sınav tarihi araştırılmaya devam ediliyor. Peki, KPSS Sınavı ne zaman? ÖSYM Sınav takvimi açıklandı mı? 2023 KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM başkanlığı tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." İfadelerine yer verildi. Buna göre ilerleyen günlerde yapılacak olan açıklama ile birlikte YKS başvuru tarihleri de kesinleşecektir. İfadeleri kullanıldı. Buna göre 2023 KPSS sınav tarihi henüz belli olmadı. Yapılacak olan ikinci bir açıklama ile birlikte 2023 KPSS tarihi belli olacak.

YKS ERTELENECEK Mİ?

ÖSYM başkanlığından YKS sınavının hangi tarihe erteleneceğine dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Sınav takvimine dair açıklamalarda bulunan ÖSYM'nin ilerleyen günlerde açıklayacağı yeni karar ile birlikte YKS tarihlerinin güncelleneceği öngörülmekte. Yapılacak olan yeni duyurular ile birlikte haberimiz güncellenecektir.