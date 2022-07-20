KPSS sınav yerlerine nereden bakılıyor? ÖSYM sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? - Haberler

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KPSS sınav yerlerine nereden bakılıyor? ÖSYM sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

Haberler.com - Gündem
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KPSS sınav yerlerine nereden bakılıyor? ÖSYM sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS sınav yerlerine nereden bakılıyor sorusu gündeme geliyor. Peki, KPSS sınav yerlerine nereden bakılıyor? ÖSYM sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

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KPSS SINAV YERLERİNE NEREDEN BAKILIYOR?

KPSS sınav yerlerine, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilir. T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sınav yerlerine ulaşılabilir.

KPSS SINAV YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2022 SINAV TAKVİMİ

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) : 31 Temmuz 2022

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) : 1. gün 06 Ağustos 2022

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) : 2. gün 07 Ağustos 2022

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 14 Ağustos 2022

KPSS Ön Lisans : 02 Ekim 2022

KPSS Ortaöğretim : 06 Kasım 2022

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Kasım 2022

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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