KPSS sınav yerlerine nereden bakılıyor? ÖSYM sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

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KPSS SINAV YERLERİNE NEREDEN BAKILIYOR?

KPSS sınav yerlerine, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilir. T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sınav yerlerine ulaşılabilir.

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KPSS 2022 SINAV TAKVİMİ

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) : 31 Temmuz 2022

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) : 1. gün 06 Ağustos 2022

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) : 2. gün 07 Ağustos 2022

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 14 Ağustos 2022

KPSS Ön Lisans : 02 Ekim 2022

KPSS Ortaöğretim : 06 Kasım 2022

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Kasım 2022