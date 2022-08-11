KPSS sınav yerleri nasıl değiştirilir? KPSS sınav yerleri değiştiriliyor mu?

İptal edilen lisans oturumları Eylül ayında yeniden düzenlenecek. Bu noktada sınav giriş yerlerini değiştirmek isteyen adaylar sormaya başladı. Peki, KPSS sınav yerleri değiştiriliyor mu? KPSS sınav yerleri nasıl değiştirilir?