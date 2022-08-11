KPSS sınav yerleri nasıl değiştirilir? KPSS sınav yerleri değiştiriliyor mu?
- Güncelleme:
İptal edilen lisans oturumları Eylül ayında yeniden düzenlenecek. Bu noktada sınav giriş yerlerini değiştirmek isteyen adaylar sormaya başladı. Peki, KPSS sınav yerleri değiştiriliyor mu? KPSS sınav yerleri nasıl değiştirilir?
Önceki sınav merkezlerini güncellemek isteyen adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, KPSS sınav yerleri nasıl değiştirilir? KPSS sınav yerleri değiştiriliyor mu?
KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?
Sınav yeri değiştirme işlemi, 11 Ağustos 2022 saat 14.00'te başlayacak; 12 Ağustos 2022 saat 23.59'da sona erecek.
Tekrar edilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için sınav merkezi güncellemesi 11-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.