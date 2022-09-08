KPSS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanır? ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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KPSS sınavına girecek olan adaylar, KPSS sınav yerleri belli oldu mu ve ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl alındığını merak ediliyor. KPSS sınav yerleri belli oldu mu, nasıl öğrenilir ve ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl alınır araştırılıyor. Peki, KPSS sınav yerleri belli oldu mu, nasıl öğrenilir? ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Sınava girecek olan adaylar KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacağı ve KPSS sınav yerleri belli oldu mu merak ediliyor. KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl alınır ve KPSS sınav yeri ne zaman açıklanır soruları araştırılıyor. KPSS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanır? ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl alınır? Detaylar haberimizdedir…
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacaktır.
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KPSS ön lisans giriş belgesi ÖSYM tarafından https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
2022-KPSS ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,
18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,
13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde
yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
2022 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme https://t.co/3HaD7kFDSm pic.twitter.com/CtoDmc6fP2— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 8, 2022