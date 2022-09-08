KPSS sınavına girecek olan adaylar, KPSS sınav yerleri belli oldu mu ve ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl alındığını merak ediliyor. KPSS sınav yerleri belli oldu mu, nasıl öğrenilir ve ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl alınır araştırılıyor. Peki, KPSS sınav yerleri belli oldu mu, nasıl öğrenilir? ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sınava girecek olan adaylar KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacağı ve KPSS sınav yerleri belli oldu mu merak ediliyor. KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl alınır ve KPSS sınav yeri ne zaman açıklanır soruları araştırılıyor. KPSS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanır? ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl alınır? Detaylar haberimizdedir…

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacaktır.

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ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS ön lisans giriş belgesi ÖSYM tarafından https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ