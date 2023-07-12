KPSS sınav yerleri, 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan KPSS sınavına ilişkin heyecanla beklenen konular arasında yer alıyor ve ÖSYM'nin 2023 KPSS sınav giriş belgesi alma ekranının adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu nedenle KPSS sınav yerleri belli oldu mu? sorusu gündemde yer alıyor.

23 Temmuz Pazar günü yapılacak olan Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile birlikte sınava katılacak olan sınav adayları tarafından KPSS sınav yerleri belli oldu mu? Araştırmaları devam ediyor. Adaylar heyecanla KPSS sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor ve konu hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KPSS sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS sınav giriş belgesi!

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2023 KPSS sınav yerleri henüz adayların erişimine açılmadı. Fakat KPSS sınav yerleri sınavın gerçekleştirileceği tarihten yaklaşık olarak 10 gün önce açıklanacağı öngörülmekte. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 13 Temmuz'da KPSS sınav yerleri ve 2023 KPSS sınav giriş belgesinin adayların erişimine açılması bekleniyor.

2023 KPSS sınav giriş belgelerinin adayların erişimine açılması halinde aşağıda yer almakta olan kısımdan 2023 KPSS sınav giriş belgesi alma ekranına ulaşabilir ve sınav giriş belgenizi çıkartabilirsiniz.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.