KPSS sınav yerleri açıklandı mı? Sorusu, sınava girmek isteyen birçok aday tarafından merak ediliyor. Adaylar heyecanla sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyordu. KPSS sınavının yeni tarihi 18 Eylül olarak açıklanmasının ardından, tarihin yaklaşması ile tekrar gündeme geldi. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2022 KPSS sınav yerleri öğrenme ekranı! KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak?

Kpss sınav yerleri açıklandı mı? Ve KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir? Sorusu, KPSS sınavının yeni tarihi 18 Eylül olması ve tarihin yaklaşması nedeniyle araştırılmaya başlandı. Birçok aday tarafından beklenen KPSS sınav yerleri açıklandı mı? Sorusu da gündeme geldi. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2022 KPSS sınav yerleri öğrenme ekranı! KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

18 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS sınav yerleri açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyusu ise şu şekilde.

"18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans oturumu ile 2022-KPSS Lisans oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."

Duyurusu ile birlikte ÖSYM tarafından adayların bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandığını resmi web sitesi üzerinden bildirdi.

KPSS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

Aşağıda yer alan KPSS sınav yerleri öğrenme ekranı yazısına tıklayarak da KPSS sınav yerleri öğrenme ekranına ulaşabilirsiniz.

KPSS SINAV YERLERİ ÖĞRENME EKRANI