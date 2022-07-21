2022 KPSS lisans yerleri açıklandı mı adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS Genel Kültür Yetenek sınavına katılım sağlayacak olan adaylar KPSS lisans sınavına girecekleri bina ve salonu araştırıyor. KPSS sınav yerleri açıklandı mı 2022? KPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022?

KPSS lisans sınav yerleri henüz açıklandı. Resmi bir açıklamanın ardından haberimiz güncellenecektir.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS Lisans sınavı 31 Temmuz tarihinde gerçekleşecektir. Ancak sınav yeri hakkında henüz resmi bir duyuru bulunmuyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! (LİNK)

KPSS 2022 SINAV TAKVİMİ

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) : 31 Temmuz 2022

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) : 1. gün 06 Ağustos 2022

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) : 2. gün 07 Ağustos 2022

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 14 Ağustos 2022

KPSS Ön Lisans : 02 Ekim 2022

KPSS Ortaöğretim : 06 Kasım 2022

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Kasım 2022

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