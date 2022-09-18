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KPSS sınav yeri sorgulama ekranı 2022! KPSS sınav yeri nereden öğrenilir? KPSS sınav yeri sorgulama!

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KPSS sınav yeri sorgulama ekranı 2022! KPSS sınav yeri nereden öğrenilir? KPSS sınav yeri sorgulama!

KPSS sınav yerlerinin belli olmasıyla KPSS sınavına girecek olan adaylar KPSS sınav yeri sorgulama ekranını araştırıyor. ÖSYM'nin belirlemiş olduğu okullarda sınava girecek adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için KPSS sınav yeri sorgulama ekranını araştırmakta. KPSS sınav yeri sorgulama ekranı 2022! KPSS sınav yeri nereden öğrenilir? KPSS sınav yeri

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18 Eylül tarihinde tekrarlanacak olan KPSS sınavı için adaylar sınav yeri sorgulama ekranını arıyor. Sınav yeri sorgulama ekranı ile 18 Eylül'de gerçekleşecek olan KPSS sınavına nerede gireceklerini öğrenecekler. Adayların hangi okulda KPSS sınavına gireceği bugün belli oldu. KPSS sınav yeri sorgulama ekranı 2022! KPSS sınav yeri nereden öğrenilir? KPSS sınav yeri sorgulama!

KPSS SINAV YERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

18 Eylül tarihinde adaylar KPSS sınavına girecek. KPSS sınav giriş yerlerinin açıklanmasıyla beraber adaylar KPSS sınav yeri sorgulama ekranını araştırdı. KPSS sınav yeri sorgulaması ÖSYM'nin sitesi ( https://ais.osym.gov.tr/ ) aracılığı ile yapılacaktır. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav yerlerini sorgulayabilir. KPSS sınav yeri sorgulama ekranı linki haberimizin devamında yer alıyor.

KPSS 2022 SINAV YERİ SORGULAMA!

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