KPSS sınav yeri değiştirme nasıl yapılır 2022? KPSS son işlem tarihi ne zaman?

KPSS 2022 yeni takviminin belli olmasının ardından ÖSYM üzerinden yer değişikliği işlemi yapmak isteyen adaylar, KPSS 2022 sınav merkezi değişikliğinin nasıl yapılacağını ve yer değişikliği için son tarihin ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, KPSS sınav yeri değiştirme nasıl yapılır 2022? KPSS son işlem tarihi ne zaman?