KPSS sınav yeri değiştirme nasıl yapılır 2022? KPSS son işlem tarihi ne zaman?
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KPSS 2022 yeni takviminin belli olmasının ardından ÖSYM üzerinden yer değişikliği işlemi yapmak isteyen adaylar, KPSS 2022 sınav merkezi değişikliğinin nasıl yapılacağını ve yer değişikliği için son tarihin ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, KPSS sınav yeri değiştirme nasıl yapılır 2022? KPSS son işlem tarihi ne zaman?
2022 Kpss'nin tekrarlanmasıyla birlikte, yeni tarihi de ÖSYM tarafından ilan edildi. Sınava girecek milyonlarca aday, aday işlemlerinden yer değişikliğinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS sınav yeri değiştirme nasıl yapılır 2022? KPSS son işlem tarihi ne zaman? İşte detaylar haberimizde...
KPSS SINAV MERKEZİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
ÖYSM tarafından yayımlanan duyuruya göre, adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.
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KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN, SON BAŞVURU TARİHİ HANGİ GÜN?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için sınav merkezi güncellemesi 11-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sınav yeri değiştirme işlemi, 11 Ağustos 2022 saat 14.00'te başlayacak ve 12 Ağustos 2022 saat 23.59'da sona erecek.
KPSS SINAV YERİ DEĞİŞTİRME (SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ) İŞLEMLERİ İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ...