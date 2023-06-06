KPSS sınav yeri değişikliği yapılabilir mi 2023? KPSS sınav yerini nasıl öğrenilir?
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KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR Mİ 2023?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.
KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS SINAV YERINI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS sınav yerlerini ÖSYM'nin resmi web adresine girerek ulaşabilirsiniz.
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