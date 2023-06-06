KPSS sınav yeri değişikliği yapılabilir mi 2023? KPSS sınav yerini nasıl öğrenilir?

KPSS sınav yeri değişikliği yapılabilir mi 2023? KPSS sınav yerini nasıl öğrenilir? soruları merak ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınav yeri değişikliği yapılabilir mi 2023? KPSS sınav yerini nasıl öğrenilir? soruları gündeme geliyor. Peki, KPSS sınav yeri değişikliği yapılabilir mi 2023? KPSS sınav yerini nasıl öğrenilir?