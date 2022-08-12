KPSS sınav yeri değişikliği, KPSS - kamu personeli seçme sınavına girecek olan adaylar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki KPSS sınav yeri değişikliği nasıl yapılıyor? KPSS sınav yeri değiştirme nasıl yapılır?

KPSS adayları için merak edilen sorular arasında yer alan KPSS sınavı yer değişikliği nasıl yapılır? Sorusunu sizler için yanıtladık. KPSS - kamu personeli seçme sınavı için sınav merkezi nasıl değiştirilir? KPSS sınav yeri değişikliği nasıl yapılır? KPSS sınav yeri değiştirme işlemini sizler içi anlattık. İşte detaylar.

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yani "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilirsiniz.

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ TARİHİ NE ZAMAN?

11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini güncelleyebileceklerdir.