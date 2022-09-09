KPSS sınav giriş yeri nasıl öğrenilir? KPSS sınav yerleri neresi? KPSS sınav yeri sorgulama!
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KPSS sınav giriş yeri nasıl öğrenilir ve KPSS sınav yerleri neresi olduğu sınava girecek olan adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS sınav yeri sorgulama ekranı araştırılıyor. KPSS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir ve KPSS sınav yerleri neresi olduğu haberimizde yer alıyor. Peki, KPSS sınav giriş yeri nasıl öğrenilir? KPSS sınav yerleri neresi?
Adaylar, KPSS sınava giriş yerlerini nasıl öğrenilir ve KPSS sınav yerleri neresi olduğu merak ediliyor. KPSS sınav yeri sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. KPSS sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS sınav giriş yeri nasıl öğrenilir? KPSS sınav yerleri neresi? KPSS sınav yeri sorgulama! Detaylar haberimizdedir..
ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS sınav giriş yerleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. 2022-KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
KPSS sınav yerleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS sınav yerlerine ulaşmak için https://ais.osym.gov.tr adresinden adaylar ulaşabilir.
18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı https://t.co/OZzarKUlsm pic.twitter.com/P1J3doUH7i— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 8, 2022