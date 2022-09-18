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KPSS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı? KPSS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?

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KPSS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı? KPSS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?

18 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak olan adaylar, KPSS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı? Sorusunu merak ediyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı? KPSS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?

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Kpss sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı? Sorusu, sınava katılacak olan adayların sınava girmeden önce hazırlaması gereken belgelerden bir tanesidir. Birçok aday bu belgenin renkli olması şartının olup olmadığını merak ediyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı? KPSS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ, SİYAH BEYAZ MI?

KPSS Sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM resmi sitesinde yer alan açıklama şu şekilde;

Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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