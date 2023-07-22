ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavda adaylara belirli süreler verilecek ve il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Sınav sonuçları ise 25 Ağustos'ta açıklanacak. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı 2023! KPSS sınav giriş belgesi nereden alınıyor?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Böylelikle aşağıda yer almakta olan 2023 KPSS sınav giriş belgesi alma ekranına ulaşabilir ve sınav giriş belgenizi çıkartabilirsiniz.

2023 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

KPSS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?

KPSS Sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM resmi sitesinde yer alan açıklama şu şekilde;

Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Buna göre sınav giriş belgelerinin siyah beyaz yada renkli olmasının bir önemi bulunmamaktadır.