1 milyon 600 bin gencin girdiği KPSS ile ilgili bir bomba iddia daha ortaya atıldı. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin Türkçe sorularında 'şifreleme' yapılarak cevapların sorulara gizlendiğini öne sürdü. Peki, KPSS şifreleme iddiası nedir? KPSS şifreleme nedir?

KPSS ŞİFRELEME İDDİASI NEDİR?

Kpss soruşturması devam ederken konuyla ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı. NTV'de yer alan habere göre, Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin Türkçe sorularında şifreleme yapıldığını öne sürdü.

Gültekin, "Şifrelemeyi ilk kelime ile son kelimede yapmışlar. Soruda cumartesi kelimesi geçiyor. 4. soru da C seçeneği Cumartesi C ile başlıyor. Albert Camu da Camu'yu vurguladığımızda vurguda ilk C seçeneği gelir, Doğru cevap C. Vebayı vurguladığımızda da ilk seçenek hangisi 'veBa' B. Doğru yanıt B." dedi.