KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sonuçları açıklandı. KPSS puanı hesaplanmayan adaylar tarafından KPSS puanı neden hesaplanmaz? Merak edildi. Peki, KPSS puanı neden hesaplanmaz? KPSS puanı hesaplanmama sebebi nedir? 3.10 değerlendirme maddesi nedir?

Kpss puanı neden hesaplanmaz? Sorusu, KPSS puanı hesaplanmama sebebini merak eden KPSS adaylar tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sonuçlarının adayların erişimine açılması ile birlikte gündeme geldi. Peki, KPSS puanı neden hesaplanmaz? KPSS puanı hesaplanmama sebebi nedir? 3.10 değerlendirme maddesi nedir?

KPSS PUANI NEDEN HESAPLANMAZ?

"Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanınız hesaplanmamıştır" yazısı ile karşılaşan adaylar bir test bölümünde en az bir ham puanı bulunmadığı için hesaplanmamaktadır. Bu durum ÖSYM tarafından yayınlanan Kılavuzun 3.10 değerlendirme maddesinde şu şekilde belirtilmektedir.

"Bir testte, en az bir (1) ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır."

Buna göre KPSS puanı hesaplanmamasının sebebi bir test bölümünde en az bir ham puanı bulunmamasıdır.