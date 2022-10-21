KPSS sınavına giren adayların sınav ve puanlar hakkında merak ettiği birçok konu var. 2022 yılında KPSS sınavına giren adaylar KPSS puanı kaç yıl geçerli oluyor? sorusuna yanıt arıyor. 21 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber KPSS puanı kaç yıl geçerli oluyor? sorusu da gündeme geldi. Peki, KPSS puanı kaç sene geçerli olacak? İşte KPSS hakkında merak edilenler...

Kpss puanı kaç yıl geçerli oluyor? sorusu merak ediliyor. KPSS sınavına giren adayların puanları ÖSYM tarafından 21 Ekim tarihinde erişime açıldı. Puanlarını öğrenen adaylar ise KPSS puanı kaç yıl geçerli oluyor? sorusunu merak etti. KPSS puanı kaç yıl geçerli oluyor? KPSS puanı kaç sene geçerli olacak? sorularınızın yanıtları haberimizde yer alıyor.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUYOR?

2022 yılında KPSS'ye giren adayların KPSS puanı 2 yıl boyunca geçerli olacak. İletişim Bakanı Fahrettin Altun KPSS puan geçerlilik hakkında şu ifadeleri kullanmıştı; "Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir. Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için "KPSS sonucu geçerlilik süresi" bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır"