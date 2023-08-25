KPSS puan türleri: Öğretmenlik hangi puan türü? Öğretmenlik için KPSS'de hangi puan türü gerekiyor?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sonuçları açıklandı. Öğretmenlik hedefi olan adaylar tarafından Öğretmenlik hangi puan türü? Sorusu araştırılmakta. Peki, Öğretmenlik hangi puan türü? Öğretmenlik için KPSS'de hangi puan türü gerekiyor?

Öğretmenlik hangi puan türü? Sorusu, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sonuçlarının adayların erişimine açılması dahilinde gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sonuçlarının adayların erişimine açılması ile birlikte gündeme geldi. Peki, Öğretmenlik hangi puan türü? Öğretmenlik için KPSS'de hangi puan türü gerekiyor?

KPSS ÖĞRETMENLİK HANGİ PUAN TÜRÜ?

KPSS sınavına girip öğretmen olmak isteyen vatandaşlar KPSS P3 puan türü hesaplaması yapmalıdır. P21 puan türü ile Öğretmenlik alımları yapılmaktadır. KPSS ÖABT sınavına katılmayanlar P10 türünden değerlendirilirken, ÖABT sınavına katılan adaylar P121 puan türüyle başvuru yapacak. Buna göre KPSS öğretmenlik için KPSS P3 puan türü hesaplaması gerekiyor. Her branşın taban puanı, atama döneminde bakanlıkça ilan edilmektedir. Eğer aday ÖABT sınavına katıldıysaP121 puan türüyle başvuru yapacak.

KPSS LİSANS A GRUBU PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Kpss lisans a grubu puanları 2 yıl geçerli. 2022 yılında girilen sınavın puanı açıklandıktan sonra 2024 yılı kpss lisans a grubu puanları açıklanana kadar geçerli.

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

KPSS A GRUBU ÖĞRETMENLİK PUAN TÜRLERİ 2023!

KPSS A grubu lisans meslekleri arasında Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, İktisat, İş İdaresi, İşletme, Kamu Yönetimi, Sigortacılık, Uluslararası Ticaret, Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler gibi bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerde Uzman Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, Rekabet Uzman Yardımcısı gibi görevlerde çalışabilirsiniz. Ayrıntılı liste için buraya tıklayın.