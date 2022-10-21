KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala memur adayları KPSS puan türlerinin ne anlama geldiğini ve KPSS puan türlerinden hangi puan türünün hangi kuruma alım yaptığını merak ediyorlar. Peki, KPSS puan türleri nedir? P1, P2 ve P3 puan türü nedir? İşte, KPSS puan türlerinin anlamları ve hesaplanma yöntemleri!

Kpss puan türleri nedir? KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala memur adayları KPSS puan türlerinin ne anlama geldiğini ve KPSS puan türlerinden hangi puan türünün hangi kuruma alım yaptığını merak ediyorlar. Peki, KPSS puan türleri nedir? P1, P2 ve P3 puan türü nedir? İşte, KPSS puan türlerinin anlamları ve hesaplanma yöntemleri haberimizde...

KPSS PUAN TÜRLERİ NEDİR?

KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

- KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.

- KPSS P2 puanı ise genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür %40 üzerinden saplama ile gerçekleşir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

- Aynı şekilde KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır. Bu puan türü lisans için gerçekleştirilir.

KPSS P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P1 puanında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir. Öte yandan bu puan hesaplama işleminde sadece Genel Yetenek ve Genel Küştür etkilidir.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanı

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

KPSS P1 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

Bakanlıkların mühendislik kadroları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

BİST Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

KPSS P2 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P2 puan türü Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

Burada önemli nokta P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P2 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit orana sahip olduğu puan türüdür. Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR