KPSS PUAN TÜRLERİ: KPSS P1, P2, P3 puanları ne anlama gelir? KPSS hangi puan türüyle memur alıyor?

ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da düzenlenen 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı. Ardından KPSS puan türleri gündeme geliyor. KPSS P1, P2, P3 puanları ne anlama gelir ve KPSS hangi puan türüyle memur alıyor sorularına yanıt aranıyor. Peki, KPSS P1, P2, P3 puanları ne anlama gelir? KPSS hangi puan türüyle memur alıyor? KPSS puan türleri!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre KPSS sınav sonuçları açıklandı. KPSS hangi puan türüyle memur alıyor ve KPSS puan türleri ne anlama geldiği merak ediliyor.KPSS P1, P2, P3 puanları ne demek ve KPSS puan türleri gündeme geliyor. KPSS P1, P2, P3 puanları ne anlama gelir? KPSS hangi puan türüyle memur alıyor? KPSS puan türleri! Detaylar haberimizdedir…

KPSS P1, P2, P3 PUANLARI NE ANLAMA GELİR?

KPSS P1 puanında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir. Öte yandan bu puan hesaplama işleminde sadece Genel Yetenek ve Genel Küştür etkilidir.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanı

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

KPSS P1 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

Bakanlıkların mühendislik kadroları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

BİST Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

KPSS P2 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P2 puan türü Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

Burada önemli nokta P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P2 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit orana sahip olduğu puan türüdür. Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Genel Müdürlüğü TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Makina Kimya Endüstrisi

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

KPSS PUAN TÜRLERİ



KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

- KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.

- KPSS P2 puanı ise genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür %40 üzerinden saplama ile gerçekleşir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

- Aynı şekilde KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır. Bu puan türü lisans için gerçekleştirilir.

KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.