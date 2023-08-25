KPSS PUAN TÜRLERİ: KPSS P1, P2, P3 puanları ne anlama gelir? KPSS hangi puan türüyle memur alıyor?
Gündem Haberleri
ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da düzenlenen 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı. Ardından KPSS puan türleri gündeme geliyor. KPSS P1, P2, P3 puanları ne anlama gelir ve KPSS hangi puan türüyle memur alıyor sorularına yanıt aranıyor. Peki, KPSS P1, P2, P3 puanları ne anlama gelir? KPSS hangi puan türüyle memur alıyor? KPSS puan türleri!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre KPSS sınav sonuçları açıklandı. KPSS hangi puan türüyle memur alıyor ve KPSS puan türleri ne anlama geldiği merak ediliyor.KPSS P1, P2, P3 puanları ne demek ve KPSS puan türleri gündeme geliyor. KPSS P1, P2, P3 puanları ne anlama gelir? KPSS hangi puan türüyle memur alıyor? KPSS puan türleri! Detaylar haberimizdedir…
KPSS P1 puanında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir. Öte yandan bu puan hesaplama işleminde sadece Genel Yetenek ve Genel Küştür etkilidir.
Puan Hesaplama Formülü:
Genel Yetenek netiniz x 0.7
Genel Kültür netiniz x 0.3
+ 40= KPSSP1 puanı
Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87
KPSS P1 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
- Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
- Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
- Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
- Bakanlıkların mühendislik kadroları
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
- BİST Uzman Yardımcısı
- İller Bankası Uzman Yardımcısı
KPSS P2 PUAN TÜRÜ NEDİR?
- KPSS P2 puan türü Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40
- Burada önemli nokta P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.
- KPSS P2 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
- Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
- Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit orana sahip olduğu puan türüdür. Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.
KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;
- Genel Yetenek; %50
- Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.
KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
- Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
- Gümrük Müsteşarlığı
- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
- Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
- Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
- Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
- Orman Genel Müdürlüğü
- Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
- TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
- Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
- Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
- Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
- Gümrük Muhafaza Memurluğu
- Gümrük Muayene Memurluğu
- Makina Kimya Endüstrisi
- Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
- Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
- T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
- Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
- SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
- Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.
- KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.
- KPSS P2 puanı ise genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür %40 üzerinden saplama ile gerçekleşir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
- Aynı şekilde KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır. Bu puan türü lisans için gerçekleştirilir.
2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı https://t.co/WBNSZxfmBa pic.twitter.com/lfW87tI0HP— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 25, 2023